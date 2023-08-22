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Оксана Домнина: «Костомаров хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут»

Супруги представили совместный номер в шоу Ильи Авербуха. Костомаров вышел на лед впервые после болезни – из-за осложнений на фоне пневмонии он перенес несколько ампутаций.

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