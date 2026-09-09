Депутат Миронов предложил обменивать старые автомобили на сертификаты для покупки новых машин

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил запустить программу «Новый автомобиль – каждой семье», в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, равный рыночной стоимости старого авто.
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