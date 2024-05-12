Виктор Анисимов Майдауны необучаемы, они будут продолжать свои террористические атаки на наши города и радоваться гибели наших мирных граждан.
Майдауны необучаемы
Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Безусловно, полностью согласен,стереть тварей в порошок,пыль,нерусь,вырусь укродовскую!
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2 час.
Natalija Osminina
Да причем тут "в крови"- мы говорим о тех, кто сейчас белый и пушистый, а завтра пойдет стрелять в спину травить- мстить за убитых мужей, сыновей и братьев. Что тут неонятного??? Это немцы раскаялись и устыдились. А украинцам хоть миллион лекций читай - они не раскаются. Во-первых, потому что это не Украина напала на Россию, как Германия на всю Европу, а Россия на Украину. И все эти объяснения, что это была вынужденная мера- мертвому припарки. Не прокатывает. Я с начала СВО слушаю чатрулетки, десятки тысяч украинцев прослушала. Спросите у блогеров- ПРРОСВЕТА НЕТ!!! И не будет. Дикая ненависть и только ненависть. А если они проиграют ненавидеть будут еще больше. А в глаза улыбаться и ворковать "будь ласка., хлопчик..." а по ночам резать, взрывать и травить ядом в столовых. А во-вторых, это просто такой менталитет, порченая нация выброшенная за ненужностью на окраину. Небратьев не исправить НИЧЕМ.
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2 час.
Natalija Osminina
А те, кто поставил мне дислайки за два поста, отражающие суть вещей, просто не способны представить будущее при прилагаемых входящих. Видимо, считают, что украинцы - это заблудшие братья, которым стоит просто все понятно объяснить. Живут в каком-то своем альтернативном мире. А, ведь, выходит, берут ответственность на свою душу за миллионы смертей русских людей и НЕ ПОНИМАЮТ ЭТОГО!!! Сколько шизофреников в природе!! Хоть косой коси. ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ни идти на Львов, ни потом контролировать эту огромную территорию, населенную зомби. И в любом случае, украинцам предстоит впасть в гражданскую войну, а Украине стать безлюдной. Как можно этого не видеть, потрясающе..
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1 час.
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