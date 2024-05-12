Майдауны необучаемы

Natalija Osminina

Да причем тут "в крови"- мы говорим о тех, кто сейчас белый и пушистый, а завтра пойдет стрелять в спину травить- мстить за убитых мужей, сыновей и братьев. Что тут неонятного??? Это немцы раскаялись и устыдились. А украинцам хоть миллион лекций читай - они не раскаются. Во-первых, потому что это не Украина напала на Россию, как Германия на всю Европу, а Россия на Украину. И все эти объяснения, что это была вынужденная мера- мертвому припарки. Не прокатывает. Я с начала СВО слушаю чатрулетки, десятки тысяч украинцев прослушала. Спросите у блогеров- ПРРОСВЕТА НЕТ!!! И не будет. Дикая ненависть и только ненависть. А если они проиграют ненавидеть будут еще больше. А в глаза улыбаться и ворковать "будь ласка., хлопчик..." а по ночам резать, взрывать и травить ядом в столовых. А во-вторых, это просто такой менталитет, порченая нация выброшенная за ненужностью на окраину. Небратьев не исправить НИЧЕМ.