Эксперт сделал четыре вывода после атаки украинских катеров на российский десантный корабль

14 февраля в Сети появилось видео от украинской стороны, на кадрах которого якобы показана атака безэкипажных катеров MAGURA V5, стоящих на вооружении ГУР МО Украины, направленная против БДК Черноморского флота ВМФ РФ «Цезарь Куников» у побережья Крыма.