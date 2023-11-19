"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, визит президента Турции в Германию, последствия урагана "Отис" в Мексике, эвакуация граждан РФ из сектора Газа и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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