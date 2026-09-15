СМИ выяснили, кто заказывает концерты у Галкина*

Новый образ Максима Галкина* принес ему неожиданную и весьма прибыльную аудиторию. Как утверждает Telegram-канал Mash, артиста стали активно приглашать на закрытые свадьбы и корпоративы представители ЛГБТ-сообщества**.
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