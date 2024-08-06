Превзошли ожидания

Теннисный турнир Олимпийских игр в Париже россияне завершили с одной серебряной медалью. С одной стороны, с точки зрения завоеванных наград они показали худший результат на Олимпиадах за 20 лет, с другой — преподнесли приятный сюрприз в женских парах, где свежеобразованный дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер показал просто превосходный теннис и сделал шикарную заявку на большое олимпийское и не только будущее.