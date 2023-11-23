Сергей Клещенко пояснил, почему в сборную не вызывался Артур Ионица

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко рассказал в интервью телеканалу Молдова 1 почему полузащитник Артур Ионица не играл за главную сборную страны в последнее время и намерен ли тренер его вызывать далее.
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