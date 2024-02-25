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Подполковник Язмир: саперов ВС РФ учат разминировать с завязанными глазами

Подполковник Язмир: саперов ВС РФ учат разминировать с завязанными глазами

Заместитель начальника учебного центра инженерных войск подполковник Дмитрий Язмир рассказал, что инженеры ВС РФ подвергаются уникальной подготовке в ходе специальных боевых учений, где осваивают разминирование снарядов и мин без использования зрения.

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