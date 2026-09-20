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Винисиус не забивает 6 матчей подряд. Вингера «Реала» заменили на 54-й минуте дерби с «Атлетико»

Вингеру « Реала » Винисиусу Жуниору не удается забить на протяжении шести матчей. «Сливочные» играют против « Атлетико » (0:2, второй тайм) в гостях в 7-м туре Ла Лиги.

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