Глава Евросовета рассказал, как Евросоюз планирует перевооружиться

План по перевооружению Евросоюза в будущем предполагает размещение производств на территории стран-членов, однако сейчас Брюссель будет закупать оружие, заявил в беседе с газетой Repubblica глава Евросовета Антониу Кошта.
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