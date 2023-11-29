Дептранс ЯНАО: переправу через Обь открыли для движения подушек

Транспортное сообщение между Салехардом и Лабытнанги, прерванное накануне из-за сильных порывов ветра, восстановлено утром 29 ноября, сообщил telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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