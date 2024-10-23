Михаил Шеремет: В Госдуме озвучили шаги по модернизации коммунальной инфраструктуры в России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Госдуме озвучили шаги по модернизации коммунальной инфраструктуры в России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»В работу по нацпроекту войдут следующие пункты:— создание нормативно-законодательной базы с подробной дорожной картой по ЖКХ;— обновление актуальных мер соцподдержки населения;— актуализация генпл.