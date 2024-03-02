Когда в районах Карелии появятся новые морги

Жители Карелии хотят достойно прощаться со своими умершими близкими В шести районных центрах — Кеми, Суоярви, Пудоже, Медвежьегорске, Лоухи и Муезерском — либо патологоанатомических отделений нет совсем, либо морги находятся в плачевном состоянии.
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