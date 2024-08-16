Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве

Ребята провели время с пользой Для молодых москвичей лето — отличная возможность не только отдохнуть, но и узнать о востребованных профессиях, погрузиться в реальный рабочий процесс и заработать свои первые деньги.
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