Виновата Германия? Украина рискует не получить обещанные ЕС миллиарды

Украина может лишиться огромных денег из-за кризиса в Германии. Как пишет газета Financial Times, Евросоюз скоро будет не в силах выплатить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, так как в ФРГ произошел бюджетный кризис.
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