Несколько улиц Севастополя останутся без воды 29 октября

Из-за проведения аварийных работ в Севастополе частично приостановят подачу воды во вторник.Сотрудники ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 13:00 село Верхнесадовое: улица Фильченкова; улица Паршина; улица Одинцова; улица Титова, 1-10; улица Чапаева, 1-10; переулок Серноводный; переулок Речной.
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