Аутентичная музыка, танцы, костюмы и ремёсла: в Алупке пройдёт День народных промыслов

19 июля южнобережная Алупка станет столицей народных промыслов Крыма. Гостей и жителей города познакомят с традиционными ремеслами полуострова, обучат некоторым из них, покажут обычаи народов и устроят этно-концерт.
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