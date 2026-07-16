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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Аутентичная музыка, танцы, костюмы и ремёсла: в Алупке пройдёт День народных промыслов

Аутентичная музыка, танцы, костюмы и ремёсла: в Алупке пройдёт День народных промыслов

19 июля южнобережная Алупка станет столицей народных промыслов Крыма. Гостей и жителей города познакомят с традиционными ремеслами полуострова, обучат некоторым из них, покажут обычаи народов и устроят этно-концерт.

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