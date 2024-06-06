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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Марк Маркес и Баньяя – лучший состав в истории команды». Генеральный директор «Дукати» в MotoGP о гонщиках на сезон-2025

Генеральный директор «Дукати» Луиджи Даль’Инья прокомментировал решение сделать пилота «Грезини» Марка Маркеса напарником Франческо Баньяи в заводском коллективе в 2025 году.

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