РСЗО "Ураган" уничтожили боевиков и технику ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по скоплениям боевиков и бронетехники ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления в зоне проведения спецоперации РФ.
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