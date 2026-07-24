Очередной плевок в православных: этническую забегаловку поставили прямо у Троицкого храма в Подмосковье

Русь Несгибаемая скриншот видео Очередная демонстрация пренебрежения к православным людям случилась в деревне Болтино под Мытищами — здесь вплотную к подворью Троицкого храма пристроили этническое кафе «Чайхана».
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