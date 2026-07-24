Медвежий угол
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Медвежий угол

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Очередной плевок в православных: этническую забегаловку поставили прямо у Троицкого храма в Подмосковье

Очередной плевок в православных: этническую забегаловку поставили прямо у Троицкого храма в Подмосковье

Русь Несгибаемая скриншот видео Очередная демонстрация пренебрежения к православным людям случилась в деревне Болтино под Мытищами — здесь вплотную к подворью Троицкого храма пристроили этническое кафе «Чайхана».

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Я у тебя спрашиваю.
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1 м.
Владислав Владислав
Мигранты обарзели!
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1 м.
Владимир Аверков
а в Астрахани поставили памятник казахскому националисту и борцу с русскими Курмангазы прям рядом с монастырём и часовней...и ни попы,ни губер бабушкин-закадычный друг азеров,не возмутились...куда мы катимся...
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3 н.