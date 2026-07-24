Очередной плевок в православных: этническую забегаловку поставили прямо у Троицкого храма в Подмосковье

Я у тебя спрашиваю.

Владимир Аверков

а в Астрахани поставили памятник казахскому националисту и борцу с русскими Курмангазы прям рядом с монастырём и часовней...и ни попы,ни губер бабушкин-закадычный друг азеров,не возмутились...куда мы катимся...