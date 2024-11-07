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Бобби Маркс: «Яннис Адетокумбо и «Милуоки» не рассматривают варианты обмена»

«Бакс» неудачно начали сезон с результатом 1-6, дав повод начать обсуждение дальнейшей карьеры звездного форварда.

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