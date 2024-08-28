«Тиндер для бизнесменов»: Т-Банк запускает платформу для поиска бизнес-партнеров

Фото: darminaopel.ru Экосистема финансовых и технологических сервисов Т-Бизнес, входящая в состав Т-Банка, с гордостью объявляет о запуске уникальной цифровой платформы, призванной объединить предпринимателей и открыть новые возможности для взаимодействия и развития бизнеса.