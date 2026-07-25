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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футзалистка дважды ударила ногой в голову лежавшей на паркете сопернице во время матча в Бразилии. Ее дисквалифицировали на пять лет

Во время футзального матча в Бразилии одна из спортсменок избила соперницу. Инцидент произошел во время матча чемпионата муниципалитета Эусебио по женскому футзалу между командами RDJ Sport и As Resenhas.

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