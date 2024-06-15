Одиночество может вызывать головные боли и ощущение постоянной усталости

Ученые рассказали о том, чем опасно длительное одиночество.Психологи из Penn State College of Health и Центра здорового старения провели исследование и пришли к выводу, что длительное чувство одиночество не просто снижает уровень удовольствия от жизни, но и может быть опасно для здоровья.