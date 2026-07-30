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Люксовые бренды в Китае демонстрируют уверенный рост продаж

Люксовые бренды в Китае демонстрируют уверенный рост продаж

Рынок предметов роскоши в Китае переживает период возобновления динамики, чему способствуют улучшение настроений потребителей, стратегическое расширение розничной сети и рост спроса в ключевых мегаполисах.

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