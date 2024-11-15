Риелторы сообщили о дефиците арендных квартир в Москве

Число арендаторов в Москве в семь раз больше количества свободных квартир Число арендаторов жилья массового сегмента в столице в семь раз превосходит количество вакантных квартир Количество вакантных квартир на рынке аренды Москвы в семь раз меньше, чем желающих их снять.
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