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Американский президент заявил о поддержке Соединенными Штатами политики «одного Китая»

Американский президент заявил о поддержке Соединенными Штатами политики «одного Китая»

Соединенные Штаты придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают "независимость Тайваня". С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден во время онлайн встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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