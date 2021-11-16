Американский президент заявил о поддержке Соединенными Штатами политики «одного Китая»

Соединенные Штаты придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают "независимость Тайваня". С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден во время онлайн встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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