В США удава спасли из Chevrolet Silverado 2500 HD

В штате Аризона змея застряла в моторном отсеке пикапа Chevrolet Silverado 2500 HD. Пожарным из Скоттсдейла позвонил мужчина, сообщивший, что обнаружил удава, который заполз в днище его Chevrolet Silverado 2500 HD.
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