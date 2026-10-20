Завтра утром станет прохладнее, а ветер почти стихнет. Как изменится погода днём? Переходи узнать подробности!Сегодня, 20 октября, температура воздуха в дневное время составит +11 градусов.
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