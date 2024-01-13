Наши славные органы правопорядка, наши продвинутые сотовые операторы, наши законодатели, наши банки и все прочие причастные к решению проблемы телефонного мошенничества в России навалились кучей, чтобы перекрыть жуликам из соседней страны кислород.
«Их нравы». Норвежцев грабят и мошенники, и политики
Комментарии
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Владимир Инишев
Давайте пожалеем норвежцев..
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13 час.
Виктор Луговой
Нучо... Пральна оне свою столичку назвали. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт...
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13 час.
E
Ed
Очередное стадо вгоняют в каменный век, на этот раз норвежское. Добро пожаловать в кастрюлеголовые!
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12 час.
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