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Калужские новости

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В Калуге юный водитель сбил насмерть 84-летнего пешехода

В Калуге юный водитель сбил насмерть 84-летнего пешехода

Стали известны трагические подробности ДТП, произошедшего накануне у дома №113 по улице Ленина в Калуге, где 22-летний водитель ВАЗ-2114 сбил пешеходаСтали известны трагические подробности ДТП, произошедшего накануне у дома №113 по улице Ленина в Калуге, где 22-летний водитель ВАЗ-2114 сбил пешехода.

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