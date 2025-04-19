В Калуге юный водитель сбил насмерть 84-летнего пешехода

Стали известны трагические подробности ДТП, произошедшего накануне у дома №113 по улице Ленина в Калуге, где 22-летний водитель ВАЗ-2114 сбил пешеходаСтали известны трагические подробности ДТП, произошедшего накануне у дома №113 по улице Ленина в Калуге, где 22-летний водитель ВАЗ-2114 сбил пешехода.