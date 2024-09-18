Петербург завален опасными отходами — из города только за неделю вывезли 9 тонн

Набережные очищают от нефтяных загрязнений. Петербург очищают от опасных отходов. За неделю специалисты аварийных экологических служб Северной столицы приняли более 9 тонн, уточнили в правительстве города.
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