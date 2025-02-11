В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

Зеленского могут сменить на Залужного: он более удобен для Трампа при заключении мира, пишет CNN. Последние разговоры о выборах на Украине (их инициировал в том числе спецпредставитель Трампа Келлог) в случае остановки огня вызвали «неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского».