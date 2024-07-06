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6 июля по народному календарю отмечают день Аграфены Купальницы

6 июля по народному календарю отмечают день Аграфены Купальницы. На Руси люди в это время ходили купаться на водоемы, свято веря в то, что вода обладает чудодейственными свойствами.

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