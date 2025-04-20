Прохор Шаляпин раскрыл, за какую сумму купил квартиру маме в Мытищах

Прохор Шаляпин купил маме квартиру за 10 млн рублей в Мытищах Недавно завершился капитальный ремонт. Полная отделка квартиры, включающая замену окон, труб и электропроводки, была выполнена всего за четыре месяца.
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