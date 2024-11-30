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Закон, порядок, государство

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Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БпЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области

Мобильные подразделения ПВО российских десантников ежедневно уничтожают до 10 FPV-дронов и разведывательных БпЛА ВСУ на левом берегу Каховского водохранилища в Запорожской области

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО десантников гвардейского десантно-штурмового полка не один десяток сбитых различных БпЛА украинских войск.

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