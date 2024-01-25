В Астрахани без электричества окажутся дома 15 улиц

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 25 января, плановые отключения электричества коснутся 15 улиц, переулков и площадей Астрахани: Также отключения запланированы в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района (с 10:00 до 15:00), селах Началово и Яманцуг Приволжского района (с 10:00 до 12:00).