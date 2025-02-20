Фаулер о Нуньесе против «Виллы»: «Один из худших промахов в сезоне. Дарвин недостаточно думает об игре. Отличный пас Собослаи, а он промахнулся – этого не может быть»

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли 2:2 в матче 29-го тура АПЛ. При счете 2:2 во втором тайме мерсисайдцы провели атаку, в которой Доминик Собослаи с правого фланга штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, но Дарвин Нуньес не попал в пустые ворота, отправив мяч выше створа.