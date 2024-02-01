Поздний прием пищи может показаться безвредным, однако его любители каждый день неосознанно приближают к себе опасную патологию.

В исследовании, проведенном французскими учеными, приняли участие около 100 000 человек, каждый из которых заполнил свой дневник питания, в котором указывалось время, когда они ели в будние и выходные дни.
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