SHOT: лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

Один из лидеров брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский) мог сбежать на Украину, пишет SHOT. «Организатор более 60 убийств в России и один из самых разыскиваемых преступников страны мог сбежать на Украину, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорится публикации.