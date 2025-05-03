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SHOT: лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

SHOT: лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

Один из лидеров брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский) мог сбежать на Украину, пишет SHOT. «Организатор более 60 убийств в России и один из самых разыскиваемых преступников страны мог сбежать на Украину, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорится публикации.

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