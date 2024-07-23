Экс-посол Кубы оценил роль умершего Генсека Компартии Вьетнама в истории

Кончина Генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга вызывает большую печаль у международных друзей, особенно у народа Кубы, заявил бывший посол Кубы во Вьетнаме Фредесман Турро Гонсалес 22 июля в интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA).
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