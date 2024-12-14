Не один: стало известно, с кем Natan отпразднует Новый год

Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный как Natan, раскрыл планы на Новогодние праздники. Артист признался, что будет работать с 31 декабря по 1 января, однако после этого он первым делом отправится к своим детям — 12-летнему Натаниэлю и шестилетнему Ратмиру.