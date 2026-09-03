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S&P Global завершила корпоративную реструктуризацию с покупкой datacenterHawk и продажей софта SLB

S&P Global завершила корпоративную реструктуризацию с покупкой datacenterHawk и продажей софта SLB

Международный медиа- и аналитический гигант S&P Global (NYSE: SPGI) официально объявил о завершении двух ключевых стратегических сделок, направленных на фундаментальную перенастройку своего бизнес-портфеля.

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