Елена Ларина и Владимир Овчинский: Израильская кибервойна — секреты спецслужб

Современные войны все больше переходят в киберпространство. Самый острый узел киберпротиворечий на сегодняшний день представляет собой Израиль с его инновационными и хорошо финансируемыми технологиями, и активным военно-разведывательным аппаратом.
Современные войны все больше переходят в киберпространство. Самый острый узел киберпротиворечий на сегодняшний день представляет собой Израиль с его инновационными и хорошо финансируемыми технологиями, и активным военно-разведывательным аппаратом.
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