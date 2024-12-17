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Fria Tider: Швеция допускает начало войны против России от имени США

Fria Tider: Швеция допускает начало войны против России от имени США

Власти обратились к ритуальным службам с просьбой выделить места на кладбищах для нужд Вооружённых сил.

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Комментарии
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АндрейБорков
Швеция собирается воевать с Россией от имени США, это как? А США знают, что от их имени отмороженные пидарасы, т.е. шведы, собираются воевать с Россией? Тот же Трамп вряд ли даст &quot;добро&quot; шведам воевать от имени США, он хоть и своеобразен, сильно своеобразен, но на это он вряд ли пойдет, он же не конченный идиот. Даже Жора Бидон, нынешний &quot;пахан всея Америка&quot;, за шведов не подпишется. По этому, если отмороженные пидарасы (шведы) начнут войну с Россией, то вся эта Швеция со всеми ее активными и пассивными пидарасами превратится в единое гей-кладбище. Про места на кладбищах для околевших вояк, в случае войны с Россией, вопрос стоять не будет, не кому и не перед кем эго будет ставить.
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