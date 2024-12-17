Fria Tider: Швеция допускает начало войны против России от имени США

АндрейБорков

Швеция собирается воевать с Россией от имени США, это как? А США знают, что от их имени отмороженные пидарасы, т.е. шведы, собираются воевать с Россией? Тот же Трамп вряд ли даст "добро" шведам воевать от имени США, он хоть и своеобразен, сильно своеобразен, но на это он вряд ли пойдет, он же не конченный идиот. Даже Жора Бидон, нынешний "пахан всея Америка", за шведов не подпишется. По этому, если отмороженные пидарасы (шведы) начнут войну с Россией, то вся эта Швеция со всеми ее активными и пассивными пидарасами превратится в единое гей-кладбище. Про места на кладбищах для околевших вояк, в случае войны с Россией, вопрос стоять не будет, не кому и не перед кем эго будет ставить.