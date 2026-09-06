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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Йонг рассчитывает вернуться в общую группу «Барсы» 8 октября. Он отказался от операции вопреки рекомендации врачей клуба

Френки де Йонг рассчитывает вернуться к тренировкам в общей группе «Барселоны» в октябре. Как сообщает Mundo Deportivo, тренерский штаб Ханси Флика ожидает, что 29-летний полузащитник сможет присоединиться к партнерам после сентябрьской паузы на матчи сборных.

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