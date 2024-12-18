Киберэксперт Аверьянов: нейросеть может помочь в подготовке к Новому году

Россияне могут привлечь к подготовке к новогодним праздникам необычного помощника – нейросеть. В том числе она сумеет предложить необычные идеи для поздравлений, тостов, подарков, объяснил СЕО группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии