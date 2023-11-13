Правительство согласилось ввести штрафы за нетрезвое вождение электросамокатов

Правительство РФ выразило поддержку законопроекту, регулирующему движение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости о своем намерении представить законопроект о регулировании движения самокатов и СИМ в текущей осенней сессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии