Мужчина пытался выдать марихуану за утеплитель для крыши и попался

Выдававшему марихуану за утеплитель для крыши красноярцу грозит 10 лет колонии Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Тесь Красноярского края, подозреваемого в хранении марихуаны в особо крупном размере.
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